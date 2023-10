Zelensky aceita visitar Portugal. Data ainda está a ser acertada com Marcelo

À Renascença , fontes de Belém adiantam que a visita do presidente da Ucrânia na Portugal não acontecerá "nem hoje nem amanhã", sendo que a nota de Belém refere que "as respetivas equipas estão a trabalhar na data para concretizar tal visita".

A Presidência da República confirma, em nota publicada esta quinta-feira no site oficial, que Volodymir Zelensky aceitou o convite que Marcelo Rebelo de Sousa lhe fez para visitar Portugal, mas a data ainda está a ser acertada entre ambos.

De acordo com a Presidência da República, a data d(...)

No início da semana, a possibilidade de Zelensky visitar Portugal foi avançada pela estação de televisão SIC. O canal adiantava que o Presidente ucraniano poderia aproveitar a participação na Cimeira da Comunidade Política Europeia, a decorrer esta quinta-feira na cidade espanhola de Granada, para se deslocar ao Porto e participar noencontro do Grupo de Arraiolos.

A informação foi nessa altura desmentida às redações pelo gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa, mas é agora, pelo menos parcialmente, confirmada oficialmente por Belém.

Zelensky aceitou a visita a Portugal, mas à Renascença é garantido que não será no imediato. Ou seja, o Presidente da Ucrânia não irá ao Porto para participar no encontro de chefes de Estado europeus, que este ano celebra vinte anos.

A nota de Belém divulgada esta quinta-feira começa por referir que "as autoridades ucranianas comunicaram hoje que a decisão do Presidente Zelenskyi de se deslocar a Granada, para participar na Cimeira da Comunidade Política Europeia, foi tomada no último momento e que a visita será muito curta", deixando depois implícito que a visita a Espanha não inclui passagem por Portugal.