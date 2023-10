Vinho do Porto dá as boas-vindas ao Grupo de Arraiolos

Mais de uma centena de pessoas esperavam na margem de Vila Nova de Gaia com curiosidade para saber quem viria jantar às caves Sandeman. Pensavam que estivesse algo relacionado com jogadores de futebol ou com as celebrações do 5 de Outubro, mas na verdade a segurança deveu-se ao regresso do Grupo de Arraiolos a Portugal.

O Presidente da República português chegou à frente, em viatura própria, e logo depois chegaram mais três carros com os chefes de estado de Itália, Polónia e Irlanda. Outros nove chegaram minutos depois de autocarro. No total foram 13 a sentar-se à mesa para o jantar oficial que inicia o décimo oitavo encontro do grupo fundado por Jorge Sampaio em 2003. A faltar ficou o presidente alemão que se junta ao grupo amanhã, sexta-feira.

O Grupo que começou na vila de arraiolos, no Alentejo já se reuniu em várias cidades da Europa, regressa a Portugal, para celebrar o vigésimo aniversário. Na cidade do Porto vão ser discutidos vários temas, mas no topo das preocupações vai estar a Guerra na Ucrânia.