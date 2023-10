Marcelo confirma. Visita de Zelensky a Portugal não será esta semana

À entrada para o jantar oficial com outros chefes de Estado do Grupo de Arraiolos, em Vila Nova de Gaia, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que o presidente ucraniano teria de regressar à Ucrânia e confirmou a notícia da Renascença de que a visita não acontecerá "nem hoje nem amanhã".

O Presidente da República confirmou esta quinta-feira que Zelensky não visitará Portugal no final desta semana e que o fará através de uma “visita bilateral” no futuro.

Marcelo comentou ainda a situação da saúde no país, numa altura em que vários serviços estão encerrados, adiantando que já falou com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e com o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes.

Para esta sexta-feira está agendada uma reunião com 13 chefes de Estado da União Europeia, com a guerra na Ucrânia a ser um dos temas principais em debate.