Comemorações do 5 de outubro. PR avisa que instituições ou "mudam a bem ou mudarão a mal"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou esta quinta-feira que as instituições internacionais e portuguesas ou “mudam a bem ou mudarão a mal”, ou seja, “tarde e atabalhoadamente”.

No discurso da cerimónia comemorativa do 5 de Outubro, na Praça do Município, em Lisboa - e que conta com a presença, entre outros, do primeiro-ministro, António Costa, e do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva - Marcelo Rebelo de Sousa aludiu “à guerra global feita de muitas outras guerras” e alertou para os tantos que insistem “em não ver que a balança de poderes do mundo está em mudança”.

“E ou as instituições internacionais ou domésticas mudam a bem ou mudarão a mal. E mal porque tarde e atabalhoadamente”, avisou.

Na análise do Presidente da República isto poderá acontecer se houver atrasos com o clima, a energia, a inteligência artificial ou em relação ao "peso das comunidades” como as Nações Unidas, União Europeia, CPLP, NATO ou mundo ibero-americano.

“Tudo isso poderá suceder com a incapacidade ou a lentidão do superar da pobreza e das desigualdades sociais, ou no reconhecimento do papel do mulher, ou do papel das minorias migrantes e em particular dos jovens”, alertou.