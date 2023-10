Comemorações do 5 de outubro. Moedas anuncia "grande iniciativa" para assinalar o 25 de Novembro

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou esta quinta-feira que a cidade vai festejar "com uma grande iniciativa o 25 de Novembro", além do 25 de Abril de 1974, "porque todas as datas contam".

Carlos Moedas discursava na Praça do Município, em Lisboa, como anfitrião das celebrações do dia da Implantação da República, que assinala esta quinta-feira 113 anos.

No seu discurso, perante diversas entidades, entre as quais o primeiro-ministro, António Costa, e antes do discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Câmara de Lisboa destacou que há "datas que se tornam símbolos", que podem ser reduzidos "a meros ritos cerimoniais, repetitivos e rotineiros" ou "datas lembradas no papel, mas sentidas com apatia pelas pessoas".

"Podemos fazer deste 5 de outubro mais uma data celebrada pelos políticos, mas de certa forma ignorada pelas pessoas. Ou podemos olhar para ela como um tiro de partida para algo melhor", disse.

"Aproveito para anunciar que para além da data histórica do 25 de Abril festejaremos também com uma grande iniciativa o 25 de Novembro. Porque todas as datas contam", acrescentou.