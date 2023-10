Debate quinzenal com o primeiro-ministro a 18 de outubro

O primeiro debate quinzenal foi adiado por causa da discussão da moção de censura do Chega e a conferência de líderes agendou para o próximo dia 18 de outubro o debate quinzenal com o primeiro-ministro.

Na última reunião, o Partido Socialista e os restantes partidos não chegaram a consenso sobre a data de regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, mas esta manhã houve consenso para António Costa vir ao Parlamento para o debate quinzenal duas semanas antes da discussão do Orçamento de Estado (OE) na generalidade.

De acordo com a deputada socialista Palmira Maciel, que hoje transmitiu aos jornalistas as informações sobre a reunião da conferência de líderes, no mesmo dia haverá o debate preparatório do Conselho Europeu.

O Orçamento para 2024 entra na Assembleia da República na próxima semana, dia 10 de outubro, e ficaram já marcadas duas audições no âmbito do OE: o ministro das Finanças, Fernando Medina, no dia 26 e no dia seguinte, 27 de outubro, é a vez da ministra do Trabalho Ana Mendes Godinho.

A discussão do Orçamento de Estado na generalidade está marcada para dia 30 e 31 de outubro.

O documento volta a discussão na especialidade entre 23 e 29 de novembro.

A votação final global do Orçamento de Estado para 2024 está agendada para dia 29 de novembro.

