Espanha. Rei inicia segunda ronda para indicar novo candidato a primeiro-ministro

O Rei de Espanha inicia esta, segunda-feira, uma segunda ronda de contactos com os partidos com representação parlamentar, depois da rejeição na sexta-feira, pelo plenário dos deputados, da candidatura a primeiro-ministro do líder do Partido Popular (PP, direita).

O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho e o Rei Felipe VI indicou, em agosto, Alberto Núñez Feijóo, o líder dos populares, como candidato a primeiro-ministro, mas a investidura foi rejeitada pelos deputados, com 177 votos contra dos 350 que têm assento no parlamento.

Com o 'chumbo' do parlamento a Feijóo, começou a contar um prazo de dois meses, que termina em 27 de novembro, para o Congresso dos Deputados eleger um novo chefe de Governo e não haver repetição das eleições.

As audições com Felipe VI terminam na terça-feira e a seguir o monarca deverá indicar um novo candidato a líder do Governo, que será, previsivelmente, o líder do Partido Socialista (PSOE), Pedro Sánchez, que já disse estar disponível e que acredita ter condições para reunir os apoios necessários no parlamento para ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro.