Algo está a mudar em Portugal? "Imigração começa a ser politicamente relevante"

Portugueses no topo do apoio a Kiev, à Europa e até a Biden É o maior declínio desde 2022 entre todos os países inquiridos no mais conhecido relatório sobre relações transatlânticas. A percentagem de portugueses que considera que o estado da democracia é bom caiu 14 pontos percentuais para 51% de opiniões positivas. 46% dizem que o estado da democracia é globalmente mau e 13% consideram que a democracia está mesmo em perigo.

“Se prestarmos atenção ao contexto político e económico português, ninguém ficará surpreendido”, afirma o sociólogo Pedro Magalhães. O investigador foi um dos comentadores, a par de Raquel Vaz-Pinto, dos resultados portugueses do relatório “Transatlantic Trends 2023”, apresentado na última semana em Lisboa. O politólogo, especialista em opinião pública, assegura que em Portugal e na maior parte da Europa, as pessoas preferem a democracia como regime. “Mas as mesmas pessoas que não questionam a democracia como regime, podem ao mesmo tempo dizer que as democracias funcionam muito mal. São duas coisas muito diferentes. A satisfação face ao estado da democracia é muito sensível ao contexto, ao desempenho e à aprovação do que está a acontecer”, explicou Magalhães à plateia reunida na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD). O grupo de pessoas que pensa que o estado da democracia é melhor em Portugal são as pessoas que votam no Partido Socialista. Os mais críticos do estado da democracia são os apoiantes do Chega e Iniciativa Liberal, de acordo com as tabelas disponibilizadas no site do GMF. Economia justifica muita coisa Pedro Magalhães não se mostra surpreendido com os resultados e avança três possíveis variáveis que podem conduzir a estes dados. “Um dos fatores é a perceção de corrupção. Mas isto não explica a mudança porque em Portugal toda a gente pensa que todos os políticos são corruptos.

No Eurobarómetro, 90% dos inquiridos consideram que a corrupção é prevalente em Portugal. A mudança tem que vir portanto de outra origem. A maior fonte de insatisfação em relação ao estado da democracia é a perceção do estado da economia. Quando a economia é percecionada negativamente, as pessoas ficam menos satisfeitas com o estado da democracia”, argumenta o politólogo do ICS, que acrescenta ainda o papel da “polarização política”, que faz com que a satisfação em relação à democracia decresça à medida que o discurso político se torna cada vez mais antagónico. O especialista em sondagens e opinião pública lembra que os estudos existentes indicam que Portugal é um dos países onde a conceção de democracia está mais ligada aos bens socioeconómicos. “Não é que desvalorizamos eleições livres e justas ou os direitos humanos. Valorizamos muito isso, mas também valorizamos muito - e faz parte da nossa ideia do que é a nossa democracia - combater a pobreza, combater a desigualdade e essa pode ser uma das razões pelas quais ficamos tão frustrados”, justifica o comentador do estudo apoiado pela FLAD. Imigração começa a pesar na opinião pública No relatório agora divulgado, 31% dos portugueses consideram que as alterações climáticas são um grande desafio de segurança, 20% identificam a imigração e 15% apontam a guerra. “O que mudou desde as edições anteriores é a subida da imigração”, observa Pedro Magalhães face aos dados divulgados neste relatório. O politólogo lembra que um dos sinais mais constantes das comparações internacionais de Portugal é que o tema da imigração não tinha a mesma importância e consequências do que em muitos outros países europeus. A imigração em Portugal é então uma questão de menor relevância? “Não sei se isto já é verdade. Se viverem em Portugal, particularmente em Lisboa, se estiverem atentos ao que as pessoas estão a dizer em seu redor, não ficarão surpreendidos que, para cada vez mais pessoas, a questão da imigração se torne mais relevante e importante também na retórica partidária face ao que tem sido até agora. É apenas um ponto dos dados - e eu digo sempre que precisamos de mais dados - mas acho que isto potencialmente anuncia que algo está a mudar nas correntes subjacentes à discussão política em Portugal”, argumenta Pedro Magalhães. Redes sociais não pesam na informação política Questionado sobre a crítica dos inquiridos ao trabalho do Governo no combate às alterações climáticas - apenas 7% consideram que está a fazer o suficiente -, Pedro Magalhães acredita que se assiste a uma fenómeno de contaminação em que “se a avaliação geral do desempenho do Governo for má, tudo parece mau, mesmo que o Governo faça bem qualquer coisa”.