Marcelo promulga Mais Habitação. ​“Só espero que corra bem”

O Presidente da República anunciou este sábado que já promulgou o programa Mais Habitação. Marcelo Rebelo de Sousa espera rapidez do Governo na regulamentação e que o processo “corra bem”.



Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no Seixal, à entrada para a sessão de encerramento do congresso da Associação Nacional de Municípios, no dia em que milhares de pessoas saíram às ruas em mais de 20 cidades, a manifestar-se pelo direito à habitação.

“Eu espero que corra bem, que o Governo regulamente rapidamente as leis e que avance com aquilo que constitui uma meta importante para o fim da legislatura”, afirmou o chefe de Estado.

“Eu só espero que corra bem, porque falta pouco tempo para o fim da legislatura, perto de três anos, e nós sabemos que como pôr de pé uma política de habitação e executá-la em várias frentes demora tempo. Mete autarquias, preparação dos projetos, contratação administrativa, mete toda uma série de realidades que umas já estão em marcha, as outras vão ter de avançar rapidamente”, sublinha o Presidente da República.

Sobre as manifestações deste sábado pela habitação, em 24 cidades, o Presidente da República diz que “é um sinal de que a democracia está viva”.