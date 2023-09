Rui Moreira confiante que movimento independente "pode continuar a fazer a diferença"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, disse esta quinta-feira acreditar que o movimento independente pelo qual foi eleito "pode continuar a fazer a diferença" na cidade depois da sua saída.

À margem do jantar comemorativo da Associação Cívica - Porto, o Nosso Movimento, Rui Moreira salientou que a celebração "é importante para reafirmar e revisitar" os compromissos e promessas feitas há 10 anos.

"É também importante relativamente ao futuro dizer que este movimento continua a ter esta capacidade de convocação de pessoas", referiu.

Quanto ao futuro, o autarca independente admitiu estar preocupado com o facto de "o eleitor tendencialmente ir votar para votar contra alguma coisa e não para votar a favor".

"Isso é extremamente perigoso para as democracias", salientou, dizendo, no entanto, acreditar que na cidade do Porto tal não irá acontecer.

"Felizmente, o portuense é muito diferente. Os portuenses, como a Sophia de Mello Breyner assinalava, gostam da cidade de uma forma patriótica é por isso que acredito que um movimento como este pode continuar a fazer a diferença", assinalou.

Defendendo que a maior parte das causas dos portuenses não são as dos restantes partidos políticos, mas "o Porto", o autarca disse que essa pode ser "uma oportunidade".

Questionado se a sua saída da autarquia poderá fragilizar o movimento nas próximas eleições autárquicas, Rui Moreira salientou que pelo movimento passaram "muitos outros protagonistas" e que o facto de ser uma "porta de vai e vem" é uma vantagem.

"Enquanto [o movimento] for uma porta de vai e vem consegue atrair pessoas", referiu, notando que a presença de 200 pessoas na celebração reflete que o movimento "está de muito boa saúde e a olhar o futuro".

Também o presidente da associação cívica e vice-presidente da autarquia, Filipe Araújo, salientou que os apoiantes presentes no jantar "acreditam no futuro" do movimento.

Questionado se será o candidato à Câmara do Porto nas eleições autárquicas de 2025, Filipe Araújo disse apenas que existe "muita gente capaz" no movimento.

"Gostávamos que este movimento, em prol da cidade, continuasse, essa é que é a grande mensagem, mais do que as pessoas", acrescentou.

No jantar marcaram também presença o líder do CDS-PP, Nuno Melo, e um representante da Iniciativa Liberal, partidos que apoiam o movimento.

"Como movimento cívico independente trabalhamos desde sempre com os partidos. Os partidos são importantes na democracia e nós vemos essa importância. Nunca deixaremos de trabalhar com os partidos", acrescentou Filipe Araújo.

Aos cerca de 200 apoiantes que se juntaram na celebração, Rui Moreira assegurou que "valeu imenso a pena" e que o movimento "continuará a ser um projeto de cidadania".