Novos três vice-presidentes da bancada do PS eleitos por ampla maioria

Os deputados socialistas elegeram esta sexta-feira, por ampla maioria, três novos dirigentes da bancada, Rui Lage, Ricardo Pinheiro e Luís Soares, este último também eleito presidente do Conselho de Administração do Grupo Parlamentar do PS.

De acordo com fonte oficial da bancada do PS, votaram 105 dos 120 deputados do Grupo Parlamentar do PS, e Rui Lage, Ricardo Pinheiro e Luís Soares tiveram uma aprovação “entre 81 e 88%”.

Tal como no período de liderança parlamentar socialista de Carlos Zorrinho (2011/2013), também desta vez o Grupo Parlamentar do PS não forneceu o número absoluto de votos favoráveis que obteve cada um dos novos vice-presidentes da bancada.

Rui Lage, escritor, investigador e deputado eleito pelo Porto, substituirá como vice-presidente Francisco Rocha, que saiu do parlamento para desempenhar funções na Águas de Vila Real.

Já Ricardo Pinheiro, ex-secretário de Estado, antigo presidente da Câmara de Campo Maior, deputado eleito por Portalegre e até agora presidente do Conselho de Administração do Grupo Parlamentar do PS, vai substituir como “vice” Hugo Pires, que atualmente desempenha as funções de secretário de Estado do Ambiente.

Em consequência desta mudança com Ricardo Pinheiro, a presidência do Conselho de Administração do Grupo Parlamentar do PS vai passar a ser desempenhada pelo deputado Luís Soares, eleito por Braga, atual coordenador do PS na Comissão de Saúde.

Liderada por Eurico Brilhante Dias, são também vice-presidentes do Grupo Parlamentar do PS Berta Nunes, Susana Amador, Porfírio Silva, Carlos Pereira, Francisco César, Jamila Madeira, João Torres (secretário-geral adjunto deste partido), Maria Antónia Almeida Santos, Pedro Delgado Alves e Rosário Gamboa.

São ainda vice-presidentes da bancada do PS, por inerência, Miguel Costa Matos (JS) e Patrícia Faro (Mulheres Socialistas).