Hugo Carneiro nega desvio de fundos e apresenta queixa contra três membros da ECFP

O vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro refutou esta quinta-feira o envolvimento na prática de crimes financeiros, anunciando que vai apresentar uma queixa-crime contra três membros da Entidade das Contas por terem posto em causa o seu “bom nome”.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, Hugo Carneiro afirmou que as notícias que indiciam que praticou alegados crimes quando tinha o pelouro financeiro do PSD na anterior direção, liderada por Rui Rio, são “totalmente falsas”.

Em causa está uma notícia da CNN Portugal, segundo a qual foi solicitado o levantamento da imunidade parlamentar de Hugo Carneiro por “suspeitas de irregularidades nas contas do partido na gestão de dinheiro de campanhas eleitorais”, durante a liderança de Rui Rio.

Hugo Carneiro refutou que esteja aberto qualquer processo sobre suspeita de irregularidades financeiras em campanhas eleitorais, contrapondo que o que está em causa é uma participação da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP) ao Ministério Público (MP) sobre um evento denominado “Festa da Europa”, organizado no dia 24 de novembro de 2018 pelo Partido Popular Europeu (PPE) na Quinta da Malafaia, em Esposende.

Esse evento, de acordo com Hugo Carneiro, foi “organizado integralmente pelo Grupo Parlamentar do PPE”, tendo contado com a participação “do presidente do PPE, do presidente do Grupo Parlamentar do PPE, da presidente da Juventude do PPE, de dois eurodeputados do PSD”, assim como do então presidente do PSD, Rui Rio.