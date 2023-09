Montenegro diz que acordo na Madeira "é decisão regional" mas não fecha porta à IL

Luís Montenegro considera que o acordo para a governação da Madeira é uma "decisão iminentemente regional" e que a "definição, o conteúdo e a forma" depende apenas do PSD Madeira.

Aos jornalistas, o líder do PSD acredita que "há condições para termos um governo estável na Madeira", com um acordo entre a coligação liderada por Miguel Albuquerque e o PAN Madeira.

A Comissão Política Nacional do PAN vai reunir-se esta quarta-feira à noite para votar o acordo de incidência parlamentar assinado na sequência das eleições legislativas regionais da Madeira.



O porta-voz do PAN/Madeira, Joaquim Sousa, defendeu esta quarta-feira que o acordo de incidência parlamentar assinado com a coligação PSD/CDS-PP é ilegal, argumentando que teria de ser sufragado primeiro pela comissão política nacional do partido.



Luís Montenegro refere que "não há nenhuma razão para tirar qualquer conclusão que algum princípio ou valor do PSD está a ser posto em causa no acordo com o PAN, assim como como também não contende com todo o trabalho que estamos a desenvolver com o mundo rural português".

"Vejo com muita normalidade o que está a acontecer", acrescenta, também.

No entanto, Luís Montenegro também garante que "a porta não está fechada à Iniciativa Liberal", se essa for a preferência do PSD Madeira para chegar a um acordo de estabilidade governativa.

"Não me parece que se esteja numa situação de confrontação", disse, sobre os dois partidos.