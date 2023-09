Inação climática? "Há outros pontos em que é mais fácil criticar o Governo", diz Marcelo

O Presidente da República considera que há outros pontos em que é mais fácil criticar o Governo do que em matéria de transição da energia e de ação climática.

Marcelo Rebelo de Sousa reage assim às ações dos últimos dias de ativistas climáticos, que lançaram tinta verde contra o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, e tinta vermelha contra a fachada da FIL, onde decorria um evento dedicado à aviação.

“Para sermos justos, há outros pontos em que é mais fácil criticar o Governo do que em matéria de transição da energia, de ação climática. E que diz este Governo, diz os dois governos anteriores do mesmo primeiro-ministro e até o Governo do anterior primeiro-ministro”, disse o Presidente da República, à margem de um congresso dedicado ao Turismo, em Albufeira.

No dia em que um grupo de jovens portugueses defendeu uma queixa por inação climática contra 32 países, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, Marcelo Rebelo de Sousa defende que Portugal e a Europa estão na vanguarda.

“Neste ponto, acho que se pode dizer é preciso mais, mais depressa, estamos a perder tempo, mas Portugal está na vanguarda da Europa e a Europa está na vanguarda do mundo”, sublinhou o chefe de Estado.