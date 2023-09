Firmado que está o acordo de incidência parlamentar entre o partido Pessoas Animais Natureza (PAN) com a coligação PSD/CDS na Madeira, viabilizando a maioria absoluta necessária para Miguel Albuquerque continuar no Governo, surgem críticas internas a Inês Sousa Real.

À Renascença, elementos da oposição interna à direção do PAN lamentam que o partido tenha aceitado pactuar com um Governo, por exemplo, que prefere a "construção de habitações de luxo, em vez de construção para habitação" ou que promove a desigualdade, numa das regiões "com maior risco de pobreza iminente".

Uma fonte do partido, desalinhada com a direção de Ines Sousa Real, considera mesmo que o PAN, "sendo um partido ecologista, não poderia pactuar com esta linha" seguida pelo Governo de Miguel Albuquerque".

A agravar o cenário estará o facto de esta decisão de aceitar um acordo com a coligação PSD-CDS na Madeira aconteceu, segundo a mesma fonte, "completamente à revelia da comissão política nacional".

Este já não é o PAN, mas "é o partido de Inês Sousa Real", atira a mesma fonte.

A linha dos críticos da porta-voz e dirigente do PAN considera que o acordo alcançado na Madeira "não é bom a nível nacional e não aconteceu de acordo com o estatutos" internos do PAN, que esta mesma direção fez aprovar.

Também é referido à Renascença que o sinal que é dado ao eleitorado do partido é o errado. "Não estamos a garantir a confiança que nos deram", assume um elemento da oposição interna. A mesma fonte acrescenta que o acordo vai "contra os princípios fundadores" do PAN.