Mortágua diz que 15.º mês proposto pela CIP é "um engodo" para trabalhadores

Para Mariana Mortágua, esta proposta "não deveria ser aceite e nem devia ser ponderada", considerando que "é um princípio que não se abre" e que "a Segurança Social é sagrada".

A líder bloquista acrescentou ainda que "toda a gente diz que o problema em Portugal são os baixos salários e quando se quer discutir soluções, só se fala em impostos", considerando que "o problema para os baixos salários não se resolve com impostos".

"Com impostos nós resolvemos o problema da injustiça fiscal, em que grandes empresas pagam muito pouco, em que um residente não habitual paga 20% de IRS mesmo que ganhe um milhão de euros, e é isso que se resolve com justiça fiscal: menos impostos para quem ganha menos, um contributo mais justo para quem ganha mais. Mas o problema dos baixos salários resolve-se com mais salário", distinguiu.

Mariana Mortágua foi ainda questionada sobre as eleições regionais na Madeira e o facto de PSD e CDS terem ficado a um deputado da maioria absoluta, dependendo agora de um terceiro (solução que deverá passar pelo PAN ou IL).

A líder bloquista salientou que o seu partido cumpriu "dois objetivos importantes" nestas eleições: o primeiro, voltar a eleger para o parlamento regional da Madeira, e o segundo, "tirar a maioria absoluta ao PSD".

"Nós vamos ser oposição a qualquer Governo de direita na Madeira, a qualquer Governo, seja qual for a sua composição e esse é o compromisso que fazemos. Quanto ao resto não me cabe a mim comentar os negócios entre a direita para que o PSD se mantenha no poder", respondeu. .

Questionada sobre as declarações do presidente do PSD, Luís Montenegro, que na noite eleitoral na Madeira afirmou que os sociais-democratas não iriam governar "nem a Madeira, nem o país, com o apoio do Chega", uma vez que "não precisam", Mortágua respondeu que "as disputas entre a direita têm ocupado demasiado tempo na política nacional".

"Menos tempo em novelas à direita, e mais tempo gasto a resolver os problemas do país, acho tempo mais bem gasto e mais produtivo", disse.