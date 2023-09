Maioria viabilizada na Madeira. Miguel Albuquerque confirma acordo com o PAN

O líder do PSD Madeira considerou esta terça-feira que tem reunidas as condições para governar com estabilidade nos próximos quatro anos, após o partido Pessoas Animais Natureza (PAN) ter anunciado um "acordo de incidência parlamentar" com a coligação PSD/CDS, viabilizando a maioria absoluta necessária para governarem.

Sem fechar a porta a eventuais negociações com a Iniciativa Liberal (IL), Miguel Albuquerque disse que, mesmo sem o apoio desse partido, já está em condições de ser empossado face ao apoio do PAN, que conseguiu regressar ao Parlamento regional da Madeira nas eleições de domingo depois de um hiato de oito anos.

Em declarações aos jornalistas após o anúncio do PAN, o presidente eleito do Governo regional madeirense esclareceu que esse acordo foi "firmado dentro dos princípios de confiança e integridade", juntando aos deputados eleitos pela coligação de direita a única deputada eleita pelo PAN, Mónica Freitas.

"No quadro parlamentar de quatro anos, o acordo contempla parte do programa do PAN, que em parte já era o nosso", indicou Miguel Albuquerque.

"Estamos muito satisfeitos porque foram negociações encetadas e concluídas em boa-fé", sem "politiquices" e com a "salvaguarda dos interesses da região autónoma da Madeira e a sua população", reforçou, confirmando que o acordo não contempla qualquer cargo governativo para o PAN.