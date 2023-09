​PAN ainda sem receber contacto para formar maioria na Madeira

Entrevistada pela Renascença , a futura deputada do PAN recusa dizer quais as linhas vermelhas e que condições impõe ao PSD para uma futura coligação. Apesar da insistência, refere várias vezes que a prioridade é organizar o partido e definir o trabalho na assembleia legislativa.

O Partido Pessoas Animais Natureza (PAN) deixou, no domingo, a porta aberta a um entendimento, mas entrevistada esta segunda-feira pela Renascença Mónica Freitas, a deputada eleita, garante que ainda não recebeu qualquer contacto por parte do PSD.

No dia seguinte às eleições regionais da Madeira, ainda não se sabe quem vai garantir a maioria absoluta na assembleia legislativa. No discurso da noite eleitoral, Miguel Albuquerque garantia que já tinha a solução que pode passar pela Iniciativa Liberal ou pelo PAN.

“Temos 3.046 árvores para plantar, durante a campanha visitamos o viveiro florestal da Matur para perceber quais as espécies, os custos e os locais para plantar as árvores. Essa é uma promessa eleitoral que vamos cumprir” garante Mónica Freitas.

Polémica no PAN muda candidato à última hora

Mónica Freitas, assistente social, estreou-se na política nas eleições regionais de domingo e com entrada garantida no parlamento regional da Madeira.

Nas primeiras eleições regionais que concorreu, em 2011, o PAN conseguiu eleger um deputado, mas não conseguiu repetir a representação em todas as eleições regionais que se realizaram depois.

Esta candidatura do PAN foi atribulada, com a troca de candidato à última hora decidido pela direção nacional do partido que foi chamada a resolver o conflito regional. A meio de agosto, Mónica Freitas substituiu Joaquim Sousa, que saiu por alegada “incompatibilidade” com a direção regional do partido.

Num comunicado emitido pelo PAN, o partido garantia que a candidata, assistente social e com experiência de trabalho em causas sociais, ambientais e de bem-estar animal, representa “Integralmente os valores de proteção ao ambiente, defesa dos direitos humanos e dos animais e promoção do desenvolvimento sustentável que consideramos essenciais para um futuro mais justo e equilibrado para a região”.