Eleições na Madeira. PSD terá chegado a acordo com PAN

A coligação PSD/CDS-PP terá chegado a acordo com o partido PAN, esta segunda-feira, para formar um governo de maioria na Região Autónoma da Madeira. Segundo avança a SIC Notícias, será um acordo de incidência parlamentar.

Isto significa que a deputada eleita pelo PAN, Mónica Freitas, não terá lugar no executivo regional.



As negociações decorreram ao longo do dia e Miguel Albuquerque garantia que já tinha uma solução para governar com maioria.



De relembrar que a coligação PSD/CDS venceu as eleições regionais da Madeira, mas ficou a um deputado da maioria absoluta.