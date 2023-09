Primeiro-ministro felicita Miguel Albuquerque e deseja-lhe "bom trabalho"

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, pelos resultados alcançados pela coligação PSD/CDS nas eleições regionais e desejou-lhe "continuação de bom trabalho".

Esta posição consta de uma nota divulgada pelo gabinete de António Costa, depois de a coligação PSD/CDS-PP ter vencido as eleições legislativas regionais da Madeira, embora tendo falhado por um deputado a maioria absoluta.

"O primeiro-ministro felicitou o presidente do Governo Regional da Madeira pelo resultado eleitoral hoje alcançado, com votos de continuação de bom trabalho em prol da região e do país", refere-se na mesma nota.

O líder da coligação “Somos Madeira” PSD-CDS, Miguel Albuquerque, garante que tem “condições para apresentar um governo de maioria parlamentar” e que “até ao fim desta semana” vai apresentar esse “governo estável”.

No discurso de vitória, Miguel Albuquerque lembra que PSD e CDS ganharam “em todos os concelhos da Madeira e 52 das 54 freguesias. Se isto não é ganhar umas eleições, não sei o que é”.