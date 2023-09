PCP congratula-se com perda da maioria absoluta do PSD/CDS na Madeira

Veja também:

O líder do PCP, Paulo Raimundo, congratula-se com perda da maioria absoluta do PSD/CDS na Madeira.

"A não obtenção da maioria do PSD/CDS - a confirmar-se - é um elemento relevante da noite eleitoral", declarou Paulo Raimundo na sede nacional do partido, ainda antes dos resultados finais serem conhecidos.

"Constituirá uma derrota indisfarçável que, independente dos arranjos institucionais que se venham a fabricar para retomar o rumo desastroso na região, não pode ser iludida", salientou o líder do PCP.

A coligação PSD/CDS venceu as eleições regionais na Madeira deste domingo, mas ficou a um deputado da maioria absoluta.

PSD e CDS conseguiram um total de 43,13% dos votos, o equivalente a 23 deputados, indica a Secretaria-Geral da Administração Interna.



A coligação CDU consegue manter o deputado Edgar Silva e soma 2,72% dos votos nestas eleições regionais.