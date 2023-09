Montenegro realça "vitória que sabe a vitória" e garante que PSD não governará com Chega

Luís Montenegro diz que a coligação PSD/CDS-PP teve "uma vitória que sabe a vitória" na Madeira, apesar de não ter conseguido alcançar uma maioria absoluta depois das eleições regionais.

O presidente do PSD referiu que a noite eleitoral trata-se de "uma noite de alegria" e que coligação liderada por Miguel Albuquerque venceu "com muita margem".

"Tivemos mais do dobro dos votos do PS. Conquistamos mais do dobro dos mandatos. É uma noite de vitória, em que obtivemos um resultado expressivo", celebrou Montenegro.

Luís Montenegro não respondeu aos jornalistas, quando questionado com as afirmações de que Miguel Albuquerque demitia-se se não conseguisse a maioria absoluta, voltando a apontar que "viu renovada uma confiança largamente maioritária".

"É motivo de orgulho para quem preside o PSD e encontra nestes resultados inspiração", reiterou

Montenegro garantiu, também, que o PSD não irá governar na Madeira com o apoio do Chega.

O social-democrata criticou, ainda, António Costa por não ter feito declarações ou ter aparecido, durante a noite eleitoral.

"Onde está António Costa?", questionou.