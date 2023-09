"Miguel Albuquerque deve demitir-se" após falhar maioria absoluta, diz André Ventura

Veja também:

O Chega está indisponível para fazer quer qualquer acordo, coligação e entendimento com Miguel Albuquerque após a coligação PSD/CDS falhar a maioria absoluta na Madeira, afirma André Ventura.

"Miguel Albuquerque deve demitir-se de presidente do governo do governo regional e de líder do PSD Madeira", afirma o líder nacional do Chega no rescaldo das eleições regionais na Madeira.

A coligação PSD/CDS venceu as eleições regionais na Madeira deste domingo, mas ficou a um deputado da maioria absoluta.



PSD e CDS conseguiram um total de 43,13% dos votos, o equivalente a 23 deputados, indica a Secretaria-Geral da Administração Interna.



O Chega fica na quarta posição e consegue entrar no parlamento regional da Madeira pela primeira vez. Conquistou 8,8% dos votos e quatro deputados.

Numa reação aos resultados eleitorais, André Ventura fala num "resultado histórico com percentagem superior ao das últimas legislativas".

"O Chega tem agora eleitorado fixo que não se altera e é firme independente de constrangimentos e chantagens", salientou.

"Quando começámos esta campanha tentaram impedir-nos que fossemos a votos e de concorrer. Fizeram chantagem sobre o povo dizendo que se não houvesse maioria o presidente do governo regional sairia", declarou André Ventura, para rejeitar qualquer acordo com a coligação PSD/CDS, que precisa de um deputado para ter maioria absoluta no parlamento regional.