Madeira chega ao dia de eleições

Depois de duas semanas de campanha eleitoral, sem casos e que passou muitas vezes despercebida pela população, os perto de 254 mil eleitores vão escolher a composição da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, menos quase quatro mil do que em 2019, segundo dados do recenseamento leitoral.

De acordo com o site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estavam registados, à data de 9 de setembro, 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.

O Funchal é o concelho com mais eleitores, com 104.917, seguindo-se Santa Cruz, com 39.705, e Câmara de Lobos, com 32.402. O concelho com menos eleitores inscritos é Porto Moniz, com apenas 3.020.

Pela primeira vez o PSD, que governa a região há 47 anos, vai a eleições coligado com o CDS. Há 4 anos, Miguel Albuquerque não conseguiu a maioria absoluta e fez coligação pós-eleitoral com o CDS para formar um governo de maioria.

O PSD que chegou a ter perto de 70 por cento dos votos nos anos 80, na última eleição de Alberto João Jardim em 2011, baixou dos 50% e desde essa altura tem vindo sempre a descer. Nas últimas eleições regionais teve apenas 39,4 por cento dos votos e elegeu 21 mandatos.

O social-democrata Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional desde 2015, é o cabeça de lista da candidatura e garantiu várias vezes durante a campanha que não governa se não tiver maioria absoluta.