Líder do CDS-PP madeirense faz "apelo vivo" para população votar

O líder do CDS-PP/Madeira e número dois da coligação Somos Madeira, que junta sociais-democratas e democratas-cristãos, fez este domingo "um apelo vivo" aos madeirenses para votarem nas legislativas da região, salientando que se trata de uma responsabilidade de todos.

"Faço um apelo vivo para que as pessoas venham votar e decidir pelo futuro da Madeira e do Porto Santo", afirmou Rui Barreto, depois de votar na mesa de voto 15 da Escola Básica da Ajuda, no Funchal.

Salientando que o voto "é uma responsabilidade de toda a população", Rui Barreto, o segundo na lista encabeçada pelo presidente do PSD/Madeira e líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recordou que foi necessária "a luta de muitos para consagrar o voto em democracia".

"Nós somos os guardiões da democracia e temos a possibilidade de exercer em liberdade, em consciência, aquelas que são as nossas opções", insistiu, considerando que "está um bom dia para votar".

Mais de 253 mil eleitores são este domingo chamados a votar nas legislativas regionais da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 13 candidaturas na corrida.

As 292 secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos do arquipélago abriram às 8h00 e estarão em funcionamento até às 19h00.

De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estão registados 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.

Em causa estão os 47 lugares do parlamento regional, disputados num círculo eleitoral único por duas coligações e outros 11 partidos: PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL.

Há quatro anos - quando a abstenção foi de 44,5% -, os sociais-democratas elegeram 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinham desde 1976, e formaram um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.