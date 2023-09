🔴 Emissão especial eleições na Madeira

Coligação PSD/CDS falhou a maioria absoluta na Madeira por um deputado. Reportagem com Manuela Pires, análise com Henrique Monteiro e debate com Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e Porfírio Silva, deputado do PS. A emissão é conduzida pela jornalista Susana Madureira Martins.