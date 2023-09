Eleições na Madeira. Coligação PSD/CDS tem 47% com mais de metade dos votos contados

Veja também:

A coligação PSD/CDS lidera as eleições regionais na Madeira, com 47,47%, numa altura em que estão contados mais de 60% dos votos. Social-democratas e centristas já garantiram cinco deputados.



O PS está em segundo lugar, com 20,12%, e já elegeu dois deputados, indica o site da Secretaria-Geral da Administração Interna (SGMAI).

O JPP está na terceira posição, com 15,2% e dois deputados.

O Chega consegue 7,99% e um deputado, entrando pela primeira vez no parlamento regional.

Em quinto lugar aparece a Iniciativa Liberal com 2,03%, depois o PAN com 1,88%, a CDU com 1,87%, o BE com 1,8% e o PTP com 1%.

A coligação PSD/CDS-PP liderada por Miguel Albuquerque é projetada como a grande vencedora das eleições regionais na Madeira, deste domingo, mas a maioria absoluta não está garantida. A RTP divulgou às 19h00 os dados projetados pela sondagem da Católica que apontam para uma vitória entre os 44% e os 48%.

A abstenção para as eleições regionais da Madeira deve ficar entre os 44% e os 48%, segundo projeta a sondagem da Católica.



[notícia em atualização]