Eleições na Madeira. Afluência às urnas de 20,98% até às 12h

20,98% dos eleitores votaram até às 12h deste domingo para as eleições legislativas regionais da Madeira. Segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, até à hora de almoço, a afluência às urnas é apenas ligeiramente superior às eleições de 2019.

Nas legislativas de 2019, a percentagem de votos já submetidos nas urnas até à mesma hora era de 20,97%. Já em 2015, a taxa de participação era de 17,21%.

Em 2019, a abstenção desceu para os 44,5%, depois de, em 2015, 50,42% dos eleitores decidirem não votar.

Mais de 253 mil eleitores são este domingo chamados a votar nas legislativas regionais da Madeira para escolher a nova composição do Parlamento do arquipélago, com 13 candidaturas na corrida.

As 292 secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos do arquipélago abriram às 8h00. Não houve problemas nem na abertura, nem durante o decorrer do ato eleitoral, revelou à Renascença Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"As questões que temos tido até agora a respeito de mesas são essencialmente sobre matéria de como proceder na substituição de membros da mesa. Houve cerca de 15 contactos durante as primeiras 2 horas, essencialmente pedir esclarecimentos e pedindo apoio, mas tudo se resolveu e, portanto, está tudo a correr com perfeita normalidade", esclareceu o representante da CNE.

A Renascença tem emissão especial esta noite, a partir das 23 horas, conduzida pela jornalista Susana Madureira Martins, com reportagem de Manuela Pires, análise de Henrique Monteiro e debate com Hugo Soares, secretário geral do PSD, e Porfirio Silva, deputado do PS.