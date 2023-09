Edgar Silva destaca que CDU não desapareceu na Madeira

O cabeça de lista da CDU nas eleições regionais da Madeira assinalou o facto do partido continuar na Assembleia regional, apesar de alguns prognósticos mais negativos.

Edgar Silva, já eleito para um mandato de quatro anos, prometeu combate a uma coligação PSD/CDS-PP que poderá precisar de um apoio da Iniciativa Liberal ou até mesmo do Chega.

O comunista criticou a "mensagem demagógica e populista" destes dois novos partidos eleitos na Madeira.

"A CDU contará, agora e sempre, para assegurar as medidas do interesse dos trabalhadores. É com a CDU que os trabalhadores e o povo poderão contar", promete.