O cabeça de lista do Bloco de Esquerda na Madeira, Roberto Almada, felicita o regresso do partido ao Parlamento Regional do arquipélago.

“Esta vitória é de todos, não é só minha, é de todos os que fizeram esta campanha maravilhosa”, disse.

Roberto Almada deixou um agradecimento especial a Catarina Martins, antiga líder do partido, mas também “a todos os camaradas que passaram pela nossa campanha e nos ajudaram a regressar ao Parlamento da Madeira”.