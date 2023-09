"BE cumpriu os dois objetivos nas eleições da Madeira"

Veja também:

O Bloco de Esquerda (BE) cumpre os dois objetivos na eleições regionais na Madeira: eleger um deputado e evitar uma maioria absoluta do PSD/CDS, afirma a líder bloquista, Mariana Mortágua.



"O BE cumpre os dois objetivos que tínhamos. Regressámos ao Parlamento regional, com a eleições de Roberto Almada, e o segundo que é contribuir para o fim da maioria absoluta do PSD que tem desmandado e condicionado o destino da região", declarou a coordenadora do BE.

"Vamos usar a nossa voz no parlamento regional e faremos oposição contra todas as políticas de direita, vamos falar alto contra os interesses instalados, contra o regime das negociatas, para defender o direito à habitação. É essa a nossa prioridade", disse Mariana Mortágua, em conferência de imprensa.

"Hoje celebramos o regresso do Bloco de Esquerda à assembleia regional da Madeira", sublinhou a líder do BE.



A coligação PSD/CDS venceu as eleições regionais na Madeira deste domingo, mas ficou a um deputado da maioria absoluta.



PSD e CDS conseguiram um total de 43,13% dos votos, o equivalente a 23 deputados, indica a Secretaria-Geral da Administração Interna.

O Bloco de Esquerda somou 2,24% dos votos e conseguiu eleger um deputado no parlamento regional.