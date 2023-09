Alberto João Jardim sobre queda do PS Madeira: "Há uma balcanização da Esquerda"

O antigo Presidente do Governo regional da Madeira, Alberto João Jardim, considera que "há uma balcanização da Esquerda" que terá contribuído para a queda do PS, nos resultados das eleições regionais.

O social-democrata aponta a subida do "Juntos Pelo Povo" e o regresso do Bloco de Esquerda à assembleia regional como sinais de que houve uma fraturação do voto à esquerda do PS.

"Esta enorme comunidade de partidos radicais de esquerda foi procurar outros partidos para lá do PS", aponta, ainda.

A coligação PSD/CDS-PP liderada por Miguel Albuquerque é projetada como a grande vencedora das eleições regionais na Madeira, este domingo.

A RTP divulgou às 19h00 os dados projetados pela sondagem da Católica que apontam para uma vitória entre os 44% e os 48%.

A coligação de centro-direita pode eleger entre 23 a 26 deputados, havendo a possibilidade de conseguir uma maioria absoluta. Para isso, terá de obter 24 mandatos.

Em segundo lugar, a Católica aponta que o PS terá obtido entre 18% a 21% dos votos.

A projeção indica que os socialistas poderão obter entre nove a e 12 mandatos. Em 2019, conseguiram 19 deputados regionais, tratando-se isto de uma perda para o PS.