PS volta a aprovar pacote Mais Habitação e devolve "melão" a Marcelo

O PS voltou a aprovar, esta sexta-feira, o pacote Mais Habitação, proposto pelo Governo e já vetado pelo presidente da República.

O pacote- apelidado como "melão" por Marcelo Rebelo de Sousa quando foi apresentado pelo Governo em fevereiro- volta para Belém para ser promulgado, já depois de um veto político do presidente.

A confirmação do pacote Mais Habitação contou com os votos a favor do PS, e os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda, e a abstenção do Livre e do PAN.

Num total de 209 deputados presentes que exerceram o direito de voto, 119 socialistas voltaram a aprovar o decreto.

[em atualização]