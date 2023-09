PS pede a Miguel Albuquerque para emigrar

No encerramento da campanha do Partido Socialista, o candidato Sérgio Gonçalves pediu a Miguel Albuquerque para emigrar e tem a certeza que no próximo domingo os madeirenses vão fazer a vontade ao líder do PSD Madeira, que já avisou que sem maioria absoluta não vai governar.



A campanha do Partido Socialista chegou ao fim e sem a presença de qualquer dirigente nacional. Ao lado de Sérgio Gonçalves tem andado Paulo Cafôfo, muito discreto e sem fazer qualquer declaração.

Paulo Cafôfo conseguiu até agora o melhor resultado para o PS em eleições regionais. Em 2019 teve 35,7% dos votos e elegeu 19 deputados.

As sondagens indicam que o Partido Socialista vai perder muitos votos, mas o candidato Sérgio Gonçalves diz que é ele quem tem as soluções para os madeirenses e que Miguel Albuquerque devia emigrar.

“Quem tem de imigrar agora é o PSD e o seu governo”, atira Sérgio Gonçalves no comício no Funchal.

Para uma plateia de apoiantes, o candidato enumera as promessas de baixar impostos, construir casas, atribuir subsídios de insularidade.

O candidato do PS promete ainda pagar mais pela banana e ajudar os pescadores do peixe espada.

A terminar a campanha, as tentativas de condicionar o voto voltaram ao discurso, e esta noite o PS acusou ainda o PSD de não estar a cumprir a lei que determina que os cartazes, colocados perto das mesas de voto, devem ser retirados até a meia-noite.

“Os cartazes do PSD, ao contrário dos do PS que estão a ser retirados, estão cobertos com uma lona transparente e consegue ler-se tudo o que lá está escrito”, denuncia Sérgio Gonçalves.