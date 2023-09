Montenegro pede vitória "expressiva" na Madeira, mas não se quer "apropriar"

O líder social-democrata, Luís Montenegro, garante que não foi à Madeira para se apropriar da possível vitória do PSD regional nas eleições do próximo domingo.



No último dia de campanha na Madeira, Luís Montenegro juntou-se à campanha do PSD. Ao lado do cabeça de lista Miguel Albuquerque, fizeram um passeio pelas ruas do Funchal acompanhados por alguns dirigentes da Madeira.

Luís Montenegro é o primeiro líder nacional a fazer campanha no último dia e a reunir a direção do partido, mas garante que não foi ao arquipélago para se apropriar da vitória do PSD Madeira.

"Uma votação forte e expressiva na coligação Somos Madeira significa maior capacidade de pressão, reivindicação e debate com todos os órgãos. Nós vamos cá estar a acompanhar o resultado eleitoral. Não antecipamos o resultado, estaríamos sempre qualquer que fosse o resultado. Não temos medo de ir a votos nem estamos aqui para nos apropriar-mos de nada", declarou o líder do PSD.