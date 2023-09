​"Miguel Albuquerque traiu os madeirenses", acusa Mortágua

A líder do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, acusa o presidente do governo regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, de trair o povo e defender os interesses dos especuladores.



O Bloco de Esquerda (BE) tenta regressar no próximo domingo à assembleia legislativa da Madeira, depois de nas últimas eleições não ter conseguido eleger qualquer mandato.

No último dia da campanha eleitoral, Mariana Mortágua desferiu um forte ataque a Miguel Albuquerque, que lidera a coligação PSD/CDS.

“Quanta impunidade devem sentir para virarem a cara ao povo da Madeira. O que se diz de um governo que abandonou o povo para ser o representante dos interesses dos interesses dos poderosos, da elite e dos especuladores. Diz-se traição”, afirma a líder do BE.

“Miguel Albuquerque traiu a Madeira e os madeirenses. O PSD traiu o povo da Madeira. 30% de pobreza é traição”, acusa Mariana Mortágua.