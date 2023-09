Madeira. Paulo Raimundo confiante em bom resultado da CDU

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, mostrou-se esta sexta-feira confiante num bom resultado nas eleições regionais de domingo, na Madeira, afirmando que a CDU conseguirá converter em votos muita da simpatia recolhida.

Em declarações aos jornalistas após ter participado na tribuna pública que decorreu no largo da Estação de Campanhã, no Porto, que decorreu sob o tema "Tomar a iniciativa: defender e valorizar os serviços públicos", o dirigente comunista pronunciou-se sobre a ambição da coligação no arquipélago.

"Estive na Madeira há pouco tempo e nos contactos que fiz disse que se nós conseguíssemos traduzir a simpatia, o reconhecimento, a valorização que nos é feita nos contactos para o voto, iríamos ser a grande surpresa da noite eleitoral", começou por afirmar o líder comunista.

Admitindo que esse cenário não se vai concretizar, pois então teriam "um resultado extraordinário, inédito", Paulo Raimundo mostrou-se, ainda assim, confiante de que conseguirão subir na votação à custa de "muita dessa simpatia, desse apoio popular no voto".

"As sondagens são o que são, mas as sondagens também têm falhado um bocadinho em tudo", argumentou o dirigente do PCP.

A CDU elegeu pela primeira vez um grupo parlamentar na Madeira, de dois deputados, em 1996, que manteve até às eleições legislativas regionais de 2011.

Nesse ano, só elegeu um deputado, mas nas eleições seguintes, em 2015, voltou a contar com dois eleitos.

Nas mais recentes regionais da Madeira, em 2019, a CDU perdeu outra vez o grupo parlamentar que havia recuperado e elegeu apenas um deputado.

Às eleições legislativas da Madeira de domingo concorrem 13 candidaturas, que disputam os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, os sociais-democratas elegeram 21 deputados e o CDS-PP três deputados parlamentares. O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.