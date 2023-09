Albuquerque avisa Montenegro que tem de vencer as europeias

Ainda nem Luís Montenegro tinha aterrado na ilha da Madeira e Miguel Albuquerque estava já a lançar avisos ao líder do PSD.

O candidato da coligação PSD CDS “Somos Madeira” garante que a presença do líder do PSD mostra que os dois têm de se ajudar um ao outro, porque as eleições europeias estão aí à porta e o PSD tem de as ganhar, caso contrário é preciso assumir responsabilidades.

“A gente tem que se ajudar um ao outro porque não há muitas opções. O PSD nacional tem de se mobilizar até às europeias que são eleições determinantes para o partido. O PSD tem de vencer as europeias” afirma Miguel Albuquerque aos jornalistas.

Questionado sobre se no próximo ano o PSD não conseguir vencer as eleições europeias, Albuquerque é perentório “é preciso tirar conclusões incluindo a liderança do partido.

“Se isso não acontecer é preciso tirar conclusões, e isso pode pôr em causa a liderança” responde o líder do PSD Madeira que é também o presidente do Conselho Nacional do PSD.

As declarações de Miguel Albuquerque foram feitas esta manhã durante a inauguração do Parque Urbano da Nazaré, junto ao maior bairro social do Funchal construído na década de 90 por Alberto João Jardim.

O presidente do governo regional da Madeira tirou várias fotografias, fez flexões num baloiço e, no palco que estava montado para a festa, sentou-se ao piano para tocar uma música de Roberto Carlos.

Aqui, entre presidente do governo regional da madeira e o candidato às eleições não se faz qualquer separação. Miguel Albuquerque responde a todas as perguntas dos jornalistas e garante que está confiante no resultado do próximo domingo. Desvaloriza a ausência de Alberto João Jardim na campanha ao seu lado, refere que ele anda por aí porque é preciso chegar a todos os cantos da ilha.

De manhã foi o presidente do governo regional, esta tarde Miguel Albuquerque vai estar nas ruas do Funchal com o líder do PSD. O ponto de encontro foi aletrado à última hora para a caravana do PSD não dar de caras com André Ventura que vai estar a fazer campanha eleitoral na mesma avenida do Funchal.