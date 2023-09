"A rua tem sido o nosso grande barómetro". Chega acredita em "excelente resultado" na Madeira

O Chega é um dos partidos que pode conquistar os seus primeiros mandatos na Madeira e André Ventura acredita num “excelente resultado” no domingo.

As últimas sondagens apontam que o partido pode eleger mais do que dois deputados mas o líder do partido, em último dia de campanha no Funchal, alerta que “até ao lavar dos cestos é vindima”.

“A rua tem sido o nosso grande barómetro, temos tido um enorme apoio na rua”, disse em entrevista à Renascença, enquanto percorria algumas ruas do concelho.

“Agora vamos aguardar pelos resultados de domingo e vamos ver se a rua corresponde aos resultados eleitorais.”

Em 2019, o Chega conseguiu apenas 0,43% dos votos, insuficiente para conseguir eleger deputados nas eleições regionais.