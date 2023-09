Preços altos estão a deixar muitos sem solução de habitação na Madeira

A subida dos juros e o preço elevado das casas está a deixar, na Madeira, muitos sem solução para conseguir uma casa.

O Bloco de Esquerda diz que o preço por metro quadrado no Funchal está perto dos três mil euros, o mais caro do país.

Nesta altura, um T2 no Funchal custa, no mínimo, 350 mil euros. Quem mora no Funchal, tem de fazer muitas contas à vida, devido ao custos cada vez mais inflacionados.

É o caso de Emanuel Pereira, 35 anos, que falou com a Renascença sobre a compra da sua primeira casa, há poucos dias.

"Foi extremamente difícil. É muito complicado, porque os nossos ordenados são muito baixos. O nosso poder de compra é miserável", conta.

O madeirense, que ganha cerca de mil euros por mês, admite que a subida dos juros "assusta", depois de "dias e dias a fazer contas".

Quem trabalha nesta área há vários anos garante que para os jovens é impossível comprar uma casa no Funchal.



Ricardo Silva, dono da PrediFunchal, a imobiliária mais antiga da cidade, dá nota de que nos últimos meses são os estrangeiros que mais compram casa: quem há um ano tinha poder de compra, deixou de ter.

"Quem ganha uma média de mil euros, 1.200 por mês, isso não chega", aponta.

"A pergunta que se faz é: até 120, 130 mil euros, o que podemos comprar? A resposta imediata é: nada", conclui.