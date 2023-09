Governo aprova medidas para aliviar (momentaneamente) prestações da casa

O Governo aprovou esta quinta-feira várias medidas para aliviar a pressão provocada pelas altas taxas de juro na carteira dos portugueses. As medidas foram ultimadas em Conselho de Ministros, que esta semana decorreu em Leiria à boleia da iniciativa do "Governo Mais Próximo".

Numa conferência de imprensa pivoteada pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e com a presença do ministro das Finanças, Fernando Medina e da ministra da Habitação, Marina Gonçalves, o executivo apresentou três medidas para aliviar "no imediato" o impacto da subida galopante das taxas de juro.

"Precisamos de assegurar que as famílias têm um horizonte de confiança", introduziu Fernando Medina, para depois explicar a medida mais divulgada até agora.

Falamos da redução da taxa de juro aplicada em 30%, que é aliviada agora e distribuída daqui a quatro anos. Uma espécie de moratória que serve de balão de oxigénio para dar um fôlego às famílias numa altura em que o Banco Central Europeu acaba de aprovar o décimo aumento das taxas de juro de referência.