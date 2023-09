​Sondagem dá maioria ao PSD/CDS na Madeira

VEJA TAMBÉM:

Se as eleições regionais na Madeira fossem hoje, a coligação PSD/CDS ganhava com maioria absoluta, indica uma sondagem avançada esta segunda-feira pela RTP.



A aliança entre os dois partidos no poder alcança os 50% de intenções de voto, indica o estudo de opinião realizado pela Universidade Católica. Poderá conseguir entre 24 e 28 deputados.

O PS fica em segundo lugar, com 23%. São menos 13 pontos percentuais em comparação com as eleições de 2019. Os socialistas estão entre os 10 e os 13 deputados.

Chega e Juntos pelo Povo (JPP) estão empatados no terceiro lugar, com 7%.

O Bloco de Esquerda, que há quatros anos ficou fora do Parlamento regional, sobe em relação às eleições anteriores, para 3%.

A CDU mantém-se nos 2%, enquanto Iniciativa Liberal e PAN conseguem 1,5%.

O inquérito foi realizado pela Universidade Católica para a RTP nos dias 16 e 17 de setembro, em 17 freguesias. O universo é composto por indivíduos com 18 ou mais anos, recenseados e residentes na Região Autónoma da Madeira.

Numa primeira reação a esta sondagem, o cabeça de lista da coligação PSD/CDS e líder do governo regional, Miguel Albuquerque, rejeita excesso de triunfalismo.

"É melhor ter as sondagens positivas do que negativas. Pode prejudicar porque pode desmobilizar o nosso eleitorado. Tenho receio do excesso de triunfalismo", declarou Miguel Albuquerque, questionado pela Renascença.



As eleições para o parlamento regional da Madeira estão marcadas para o próximo domingo, 24 de setembro.