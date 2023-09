PSD leva a votos propostas de redução fiscal que PS só quer discutir no Orçamento

O PSD leva esta quarta-feira a votos cinco propostas de redução fiscal, entre elas a descida do IRS ainda este ano, mas o PS já avisou que só admite analisar o tema na discussão do Orçamento do Estado para 2024.

As cinco propostas do PSD, anunciadas pelo presidente Luís Montenegro em agosto, na Festa do Pontal, e depois detalhadas no parlamento, passam pela descida do IRS em 1.200 milhões de euros quer em 2023 (esta sob a forma de recomendação ao Governo, sem força de lei), quer também para 2024, através da redução das taxas marginais de todos os escalões, à exceção do último.

A redução da taxa máxima de 15% para o IRS dos jovens até aos 35 anos, a atualização obrigatória dos escalões do IRS em função da inflação, a criação de um mecanismo para que o parlamento decida o que fazer com o excedente fiscal e isenções de IRS e TSU para os prémios de produtividade com um valor até 6% da remuneração base anual são as restantes propostas que o PSD leva hoje a debate e a votos.

Na apresentação das propostas no parlamento, há uma semana, o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro considerou esta votação como o "teste do algodão" do PS, e classificou o desagravamento fiscal que propõem como "significativo, mas prudente", defendendo que a descida do IRS é totalmente financiada pelo excesso de cobrança fiscal devido ao aumento da inflação.

No mesmo dia, o líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, acusou o PSD de apresentar "propostas avulsas" de redução fiscal e disse que o partido apenas admite analisá-las no quadro do próximo Orçamento, avisando que se fossem a votos antes "o PSD está a pedir ao PS para as chumbar".