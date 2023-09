PSD acusa Governo de cobrar impostos "com elevado sucesso"

O PSD acredita que a cobrança de impostos é "talvez a única área de sucesso" do atual Governo e classifica Fernando Medina, ministro das Finanças, como "o grande cobrador de impostos".

Durante o debate, esta quarta-feira no Parlamento, sobre a redução do IRS, agendada pelo PSD, o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, insiste no "esbulho fiscal" levado a cabo pelo Governo socialista.

"A cobrança de impostos é talvez a única área da governação em que o executivo socialista tem sucesso", atira Miranda Sarmento, que recorda que o PS chumbou todas as propostas do PSD para reduzir os impostos sobre o rendimento.

O tema da carga fiscal tem marcado esta reentre política desde que o PSD levou o tema à Festa do Pontal, e desde então tem pressionado o Governo para baixar o IRS "ainda este ano".

PS responde: "é um número político"

O Governo podia tê-lo feito, mas não marcou presença na Assembleia da República neste debate. Em resposta ao PSD, o deputado socialista Ivan Gonçalves fala num "número político" e insiste que a redução de impostos vai acontecer durante o próximo ano.

Esse tem sido o argumento do executivo: vai haver redução no IRS, mas essa é uma discussão para 2024 que deve ter lugar no debate para o Orçamento do Estado.

"O sr. deputado também sabe que é durante o OE que devemos discutir a fiscalidade que queremos", defende o antigo líder da Juventude Socialista, que acredita que esta "não é uma forma credível de fazer oposição".

O parlamentar socialista fala em "número político" por parte do PSD, uma vez que o Governo já garantiu que vai baixar impostos no próximo ano.

Como têm feito nas últimas semanas, os socialistas aproveitam este pedido de redução do IRS por parte do PSD para acusar os social-democratas de darem uma guinada política e de se deixarem condicionar "pela vozearia" das bancadas da Iniciativa Liberal e do Chega.

Ivan Gonçalves pede ao PSD para "não andar ao sabor do vento" em matéria de fiscalidade, numa alusão à campanha para as legislativas de 2022, onde o partido- na altura liderado por Rui Rio - defendeu que a prioridade deveria ser baixar o IRC (imposto para as empresas).