Imagem do Ministério da Defesa "não fica afetada" por casos, diz ministra

A ministra da Defesa Nacional considera que os casos que têm vindo a público não afetam a imagem pública do ministério e garantiu estar preparada para "todas as ações" quando houver decisões judiciais.

Na Base Aérea n.º 5, em Monte Real, Leiria, onde se encontrou com alunos no âmbito do Dia da Defesa Nacional, Helena Carreiras foi questionada por alguns estudantes sobre casos como o processo "Tempestade Perfeita".

No final, disse aos jornalistas que "a imagem do ministério não fica afetada" com as situações que têm vindo a público, detetadas durante o mandato do antecessor, João Gomes Cravinho.

"Só ficaria afetada se não fizéssemos o que temos de fazer para garantir maior transparência, maior controlo. Desde o início de todos estes processos solicitei variadas inspeções à Inspeção de Defesa Nacional, auditorias ao Tribunal de Contas, estamos a trabalhar num plano de reorganização de recursos da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. Houve processos disciplinares, há formação em curso para lidar com estes temas", avançou a governante.

A ministra da Defesa Nacional reafirmou ainda estar "empenhada em que toda a responsabilidade seja apurada, toda a verdade seja apurada, apoiando o trabalho das instituições judiciais".

Sobre a situação do secretário-geral do ministério que continua em funções, apesar de ter sido constituído arguido em agosto, a ministra salientou que "o Ministério Público entendeu que as suspeitas que existem e que motivaram a investigação, não são de modo a suspender funções".