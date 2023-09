Moção de censura "diz zero aos portugueses". Chega embaraça PSD e arrasta IL, acusa Costa

O primeiro-ministro considerou esta terça-feira que a moção de censura do Chega ao Governo representa um sucesso na medida em que embaraça o PSD e arrasta a IL, mas defendeu que estes “exercícios mediáticos” dizem zero aos portugueses.

Esta posição foi transmitida por António Costa logo na parte na parte inicial do seu discurso no debate parlamentar da moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega, em que observou que o partido liderado por André Ventura, em cada sessão legislativa, recorre a este instrumento regimental e constitucional.

“Duas sessões legislativas, duas moções de censura”, mas “o que quer verdadeiramente o Chega com estas moções de censura? Desafiar os seus parceiros da direita”, sustentou o líder do executivo.

De acordo com o primeiro-ministro, na medida em que desafia o PSD e a Iniciativa Liberal, “a moção de censura foi um sucesso,”.

“Embaraçou o PSD e leva de arrasto a Iniciativa Liberal. Mas estes exercícios, que entretêm a bolha política e mediática, dizem zero aos portugueses”, declarou António Costa.

Medidas na habitação e contra a inflação

No seu discurso, o primeiro-ministro referiu medidas do Governo nos setores da saúde, da habitação e, termos globais, para fazer face aos efeitos da inflação.

Nesse sentido, repetiu que, no Conselho de Ministros de quinta-feira, o Governo vai aprovar “uma medida que permitirá a redução e estabilização por dois anos do montante da prestação mensal [do crédito à habitação], assim garantindo previsibilidade e tranquilidade na vida das famílias”.

Para as famílias que vivem em casas arrendadas, de acordo com o primeiro-ministro, “para além do teto ao aumento de renda em 2023", foi criado um "subsídio de renda que apoia mensalmente 185 mil famílias”, um universo que "será alargado”.