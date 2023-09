Eleições na Madeira. Líder do PSD presente no último dia de campanha e na noite eleitoral

O presidente do PSD, Luís Montenegro participa no último dia da campanha eleitoral na Madeira, marcando presença num almoço e na arruada pelas ruas do Funchal, onde reunirá a Comissão Permanente no domingo, informou nesta terça-feira o partido.

Esta deslocação acontece numa semana em que decorre, em Santarém, mais uma edição do programa "Sentir Portugal", que tem levado o presidente do PSD a todos os distritos do país.

Na sexta-feira, depois da agenda na Madeira, Luís Montenegro participará no encerramento da semana "Sentir Portugal em Santarém", um jantar com militantes em Rio Maior.

"A Comissão Permanente do PSD reunirá também domingo e segunda-feira no Funchal", informa ainda o partido.

Ou seja, Luís Montenegro, que preside à Comissão Permanente (núcleo duro da direção), acompanhará no domingo a noite eleitoral das regionais madeirenses no Funchal.

Às legislativas da Madeira concorrem 13 candidaturas, que disputam os 47 lugares no parlamento regional, num círculo eleitoral único.

PTP, JPP, BE, PS, Chega, RIR, MPT, ADN, PSD/CDS-PP (coligação Somos Madeira), PAN, Livre, CDU (PCP/PEV) e IL são as forças políticas que se apresentam a votos.

Nas anteriores regionais, os sociais-democratas elegeram 21 deputados e o CDS-PP três, tendo formado uma coligação de Governo pós-eleitoral. O PS alcançou 19 mandatos, o JPP três e a CDU um.