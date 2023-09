Chumbada moção de censura ao Governo. Só Chega e IL votaram a favor

A moção de censura do Chega ao Governo foi chumbada esta terça-feira no Parlamento.

A moção contou com os votos favoráveis dos deputados do Chega e da Iniciativa Liberal.

Votaram contra a maioria socialista, o Bloco de Esquerda, o PCP, o Livre e PAN.

A moção de censura contou com a abstenção do PSD.

Contas feitas, 131 deputados votaram contra, 17 a favor e 62 abstiveram-se.

O debate ficou marcado pelas críticas da oposição ao Governo e da resposta do primeiro-ministro. António Costa considera que a moção de censura do Chega ao Governo "diz zero aos portugueses", embaraça o PSD e arrasta da Iniciativa Liberal.

