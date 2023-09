Montenegro responsabiliza Governo pelos "quase 100 mil alunos" sem professor

O presidente do PSD, Luís Montenegro, responsabiliza o Governo pelos "quase 100 mil alunos" sem professor pelo menos a uma disciplina, alegando que a falta de docentes no país tem se agravado anualmente.

"O Governo tem hoje a abertura, na prática, do ano escolar, com o regresso de milhares e milhares de jovens às escolas e às universidades. Temos quase 100 mil alunos que não têm pelo menos professor a uma disciplina. Isto tem-se agravado de ano para ano", disse Luís Montenegro, em Torres Novas, onde esta segunda-feira inaugurou a sede do PSD local, no âmbito da iniciativa "Sentir Portugal" dedicada esta semana ao distrito de Santarém.

Para o líder social-democrata, "o Governo não só não aprende, como cada vez deixa os alunos com mais dificuldade de aprenderem também".

Para Montenegro, "olhar para as declarações do senhor ministro da Educação, na esteira do que também já tinha dito o seu colega da Saúde e que diz também a ministra do Ensino Superior e da Ciência, de que é preciso tempo para resolver os problemas, é mesmo caso para dizer que isto é um atraso de vida".

"Este Governo é uma perda de tempo", declarou.