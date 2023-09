Ministro diz ser inaceitável haver utentes de madrugada à porta dos centros de saúde

O ministro Manuel Pizarro considera inaceitável haver utentes a irem de madrugada para a porta dos centros de saúde para conseguirem ser atendidos, considerando que, atualmente, este é "talvez o principal problema" do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Eu, evidentemente, que não posso considerar que seja aceitável que as pessoas tenham de ir de madrugada para o centro de saúde para conseguirem ter uma consulta. Isso é algo que nós temos de resolver e vamos resolver paulatinamente", disse Manuel Pizarro à agência Lusa.

Falando em Coimbra, no final de uma reunião de trabalho com diversas entidades representantes de pessoas com doença, iniciativa comemorativa do 44º aniversário do SNS, Manuel Pizarro frisou que o problema de ter utentes de madrugada à porta das unidades de cuidados de saúde primários "resulta de uma incapacidade de planeamento" que tem de "assumir".

"Não foram preparados os profissionais necessários para fazer uma transição geracional que nós tínhamos obrigação de perceber que iria acontecer nestes anos. Os anos entre 2020 e 2024 são anos em que atingem a idade de reforma, os médicos especialistas de medicina geral e familiar dos grandes cursos médicos da década de 70 [do século XX]", argumentou o titular da pasta da Saúde.

Para Manuel Pizzaro, neste momento, o problema "não se trata, já, da capacidade do SNS atrair os jovens profissionais" (...) mas sim que, até final do próximo ano, "muitos médicos irão atingir a idade da reforma".

A esse propósito, o ministro lembrou que no concurso realizado em maio, mais de 90% dos médicos que tinham acabado a especialidade ficaram no SNS, um total de 314 clínicos de medicina geral e familiar.

"Eu estou convencido que o conjunto das medidas que tomámos [para] alargamento da formação dos especialistas em medicina geral e familiar - têm entrado mais de 500 em cada um dos últimos anos - agilização dos concursos por forma a que se fixem no SNS e generalização das USF [unidades de saúde familiar] modelo B, que é um modelo que também atrairá mais esses profissionais, não apenas pelo aspeto remuneratório, vão permitir resolver esse problema", argumentou.

"Não vale a pena esconder que, até ao final de 2024, vamos continuar a enfrentar muitas dificuldades", avisou Manuel Pizarro.

Sobre a reunião de trabalho hoje realizada no auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra e que se estendeu por cerca de cinco horas, o ministro da Saúde manifestou a "profunda convicção de que a participação dos cidadãos e, desde logo, dos cidadãos que vivem com doença, no Serviço Nacional de Saúde, é um elemento absolutamente essencial".

"São eles que nos permitem ter uma informação mais exata, que vai para além da frieza dos números. Nós precisamos de números, mas quem descreve a humanidade que tem de estar subjacente ao SNS, são eles [...] muitas vezes. Não apenas com informação sobre a forma como as nossas medidas estão, de facto, a ser implementadas no terreno, como têm muitas sugestões e propostas a fazer para melhorar o SNS", disse Manuel Pizarro.